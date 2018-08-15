«كهرباء الشارقة» تبحث التعاون الرقمي مع «جنرال إلكتريك»

المصدر: الشارقة - البيان

بحث الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع وفد من شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية برئاسة شيوك نوجينت الرئيس التنفيذي ورئيس أنظمة طاقة الغاز بالشركة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، في مجالات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والاستدامة وكفاءة الطاقة والشبكات الذكية والابتكار وتخزين الطاقة وغيرها للارتقاء بمستويات الكفاءة في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة إلى جانب تطوير خدمات ومشاريع مستقبلية تسهم في تعزيز مكانة الهيئة وتعزيز المزايا التنافسية لإمارة الشارقة حيث تسعى الهيئة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية.

ورحب الليم بوفد «جنرال إلكتريك» واستعرض عدداً من المشروعات الاستراتيجية التي تقوم بها الهيئة في مجال الطاقة والمبادرات الطموحة لتعزيز البنية التحتية لخدمات الكهرباء والمياه في الشارقة وفق أعلى المعايير العالمية، وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. من جانبه أكد نوجينت حرص الشركة على تفعيل التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة في مجال تطوير مجالات إنتاج الطاقة وتدريب الكوادر البشرية.