«الأرصاد»: ارتفاع متوقّع لدرجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد طقساً رطباً وارتفاعاً في درجات الحرارة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية خلال الأيام المقبلة.

وقال المركز - في بيان له حول حالة الطقس اعتباراً من أمس وحتى السبت المقبل - إن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس يكون الطقس فيها رطباً، حيث يتشكل الضباب والضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية وحاراً ومغبراً أحياناً نهاراً مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر فيما تكون الرياح شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقاً من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم /‏ س تكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً خاصة مع السحب لتنخفض سرعة الرياح الخميس وتصبح من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم /‏ س.