شرطة رأس الخيمة تُكَرّم مواطناً أسهم في إنقاذ حياة طفلين من الغرق

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرّم العميد عبدالله خميس الحديدي، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، المواطن خالد علي سيف الشميلي، 28 عاماً، نظير مبادرته الإيجابية في إنقاذ طفلين مواطنين من الغرق في مياه بحر رأس الخيمة، شاكراً شعوره المطلق بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية اتجاه أفراد المجتمع.

وقدّم العميد عبدالله خميس الحديدي شهادة تقدير وهدية تذكارية للمواطن المُكَرّم، تقديراً لشعوره النبيل والإنساني في إنقاذ الطفلين من الغرق، وعرفاناً لجهوده المبذولة والمقدرة نظير ما قدمه من دور ملموس.

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة أن هذا التكريم قد جاء ضمن إطار حرص شرطة رأس الخيمة على تعزيز الأمن والاستقرار الذي يُعد مسؤولية جماعية تؤكدها جميع الجهات والمؤسسات في الدولة، لتعزيز الثقافة الإيجابية في التفاعل مع البيئة المحيطة.