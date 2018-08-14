سيف بن زايد ينقل تعازي الامارات لأمير الكويت في وفاة شقيقته

المصدر: وام

نقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم، تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة المغفور لها شقيقته الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح.

كما نقل سموه تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت وإلى أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قد وصل في وقت سابق اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت، حيث كان في استقبال سموه والوفد المرافق له الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي وعدد من كبار المسؤولين في دولة الكويت.