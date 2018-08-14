طقس الغد حار مغبر أحيانا مع فرصة لتكون السحب الركامية

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن تشهد البلاد يوم غد طقسا حارا مغبرا أحيانا نهارا، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقا مع فرصة تكون السحب الركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقا من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:31 والثاني عند الساعة 04:07 و الجزر الأول عند الساعة 09:50 والثاني عند الساعة 21:57

وبحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:34 و الثاني عند الساعة 01:05 و الجزر الأول عند الساعة 18:57 والجزر الثاني عند الساعة 06:55.

وفيما يلي درجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى الصغرى المتوقعة على الدولة غدا..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 40 32 80 45

دبي 39 32 80 50

الشارقة 41 31 85 50

عجمان 40 31 85 45

أم القيوين 40 32 80 50

رأس الخيمة 41 32 85 40

العين 45 31 90 25

ليوا 45 30 85 20

الرويس 39 30 85 25

السلع 41 31 80 30

دلما 39 33 75 40

طنب الكبرى 39 32 80 45

طنب الصغرى 39 32 80 45

أبوموسى 39 32 80