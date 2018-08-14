حاكم رأس الخيمة يفرج عن 272 من نزلاء المؤسسة العقابية

المصدر: وام

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالإفراج عن 272 من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة ممن صدرت بحقهم أحكام باتة ونهائية بالإدانة من محاكم الإمارة وتكفل سموه بسداد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام.

يأتي هذا الأمر في إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة آخرى للانخراط بالمجتمع أفرادا صالحين والتخفيف من معاناة أسرهم.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة العقابية و الإصلاحية في الإمارة وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قبيل عيد الأضحى المبارك.

وقال المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة إن أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة العفو عن بعض المحكومين يأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع و إدخال السرور والبهجة إلى قلوب عائلات المفرج عنهم وذويهم.

وتوجه النائب العام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على أمره السامي الذي أدخل البهجة و السعادة في نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها وإلى سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء على متابعته الدائمة والمستمرة التي يوليها للنيابة العامة والقضاء في الإمارة.