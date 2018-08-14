حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من السجناء فى المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين ممن أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتى صدرت بحقهم أحكام الحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة وأثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة مع إبعاد غير المواطنين خارج البلاد تنفيذا للأحكام الصادرة بحقهم.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.

ويأتي أمر العفو عن السجناء فى إطار حرص سموه على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال البهجة إلى نفوسهم وإدخال البهجة والسرور على أسرهم وعائلاتهم بصفة عامة.