« البيان» تعد مشروعاً لرفع الوعي إعلامياً بشأن قضية اللجوء

المصدر: Ⅶ دبي - ناهد النقبي

أعلنت صحيفة «البيان» عن إعداد مشروع للتعاون المشترك مع وفد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإمارات؛ لرفع مستوى المعرفة والوعي إعلامياً بشأن قضية اللجوء وحماية اللاجئين في بلدانهم وفي المجتمعات المضيفة، وتعريف المجتمع المحلي بأعمال المفوضية والشراكة العريقة التي تجمعها مع الإمارات في مجالات مساعدة وإغاثة اللاجئين والنازحين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات بين المفوضية والصحيفة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس التحرير المسؤول للصحيفة منى بو سمرة، أمس، وفد مكتب المفوضية في مقر الصحيفة، ومثله مديرها الإقليمي توبي هارود، وعلا عنان من قسم الإعلام والاتصال. وتناول اللقاء آليات التنسيق بين الجانبين، إلى جانب استعراض جهود الإمارات في العمل الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين وإغاثة المنكوبين.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية الإنسانية المتقدمة بين الطرفين، في إطار الجهود الكبيرة لحكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم اللاجئين والنازحين والحرص على تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية لهم.

وقالت رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان منى بو سمرة: «أجرينا حواراً مثمراً مع المدير الإقليمي لمكتب المفوضية بمقره بالإمارات حول تطوير التعاون المشترك ما يعزز ويقوي الشراكة بين الجانبين، والإطار العام للمشروع المخطط له سيعطي دعماً مهماً جداً على المستوى المؤسسي»، متمنية أن تكون هناك شراكات كبيرة بين الجانبين لخدمة قضايا اللاجئين التي ترعاها الإمارات بوجه خاص.

بدوره، أوضح هارود أن مكتب المفوضية بالإمارات يفخر بالشراكة والعمل مع حكومة الإمارات وجهاتها المختلفة، ومن ضمنها صحيفة «البيان»، مشيداً بالدور الإنساني المميز الذي تلعبه الدولة، والتي تعد في مقدمة الدول التي تقدم مساعدات سخية للاجئين، معبراً عن طموحه باستمرار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لدعم الوعي بالاحتياجات الإنسانية للاجئين حول العالم والمجتمعات المضيفة.

حضر اللقاء خالد بن هويدي رئيس قسم دعم المحتوى الصحفي، وعلي الزكري رئيس قسم التحرير الإلكتروني، وعبدالله عبدالكريم رئيس قسم الثقافة والمنوعات، وناصر المنصوري رئيس قسم التصوير، وناهد النقبي نائب رئيس قسم دعم المحتوى الصحفي.