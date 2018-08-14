شرطة أبوظبي تناقش سرعة الاستجابة في التعامل مع المهام

المصدر: أبوظبي - البيان

ترأس اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، اجتماع لجنة تطوير غرف العمليات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. وناقش الاجتماع برامج وخطط العمل المعتمدة على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة التي تحقق رؤية شرطة أبوظبي في التعامل مع الحالات والمهام في أقصر وقت ممكن، وتعزيز فرص التحسين والتطوير للعمل الشرطي والأمني على مستوى إمارة أبوظبي وفق أفضل الممارسات المتقدمة عالمياً.

وأكّد الشريفي أهمية الاحتفاظ بمستوى الجودة العالية ومواكبة تطلعات شرطة أبوظبي في تحقيق المزيد من التحديث، مشيداً بدور العنصر البشري في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في أداء المهام والتميز في العمل والتفاني، وحرص العاملين بمركز القيادة والتحكم على التواصل بصورة حضارية ومتميزة مع مقدمي البلاغات.