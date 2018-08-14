«زايد للإسكان» ينجز تصميم المسكن النموذجي المستدام والمبتكر

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان عن إنهاء أعمال تصميم المسكن النموذجي المستدام والمبتكر، بالتعاون مع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا؛ تمهيداً لبدء أعمال التشييد في الفترة المقبلة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وتماشياً مع توجهات الدولة نحو تطبيق حلول ابتكارية في كافة المجالات، ومن بينها مجال البناء والإسكان. ويعد المسكن المستدام المبتكر الأول من نوعه في المنطقة بمعايير بيئية تصل إلى أربع لآلئ حسب برنامج استدامة، ويتبع أساليب بناء ابتكارية تقلل من الوقت اللازم للإنشاء، وتحقق معايير الاستدامة المطلوبة لضمان بيئة صحية وآمنة للأسرة الإماراتية.

مرحلة أولى

وأطلق البرنامج المرحلة الأولى من المشروع بالتعاون مع معهد مصدر للعلوم وشركة أصول للاستشارات الهندسية من خلال تطوير المسكن من حيث التصميم والأنظمة المستخدمة وتطبيق آخر ما توصلت إليه سوق البناء؛ لتتماشى مع احتياجات وطموحات الأسرة المواطنة، وتحقق التلاحم الأسري ورفاه العيش للمواطنين.

أبحاث

وقال المهندس محمد المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان: إنه تم الاستفادة من الأبحاث والدراسات التي نفّذها معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا لتنفيذ مشروع المسكن المستدام المبتكر، بما يتناسب مع معايير ومتطلبات البرنامج والذي سينفذ هذه المساكن ضمن مشروع حي المنتزي السكني بإمارة عجمان كنسخة مطورة من حيث التصميم المعماري والمواصفات البيئية المستخدمة ومواد البناء الابتكارية المتاحة في السوق المحلية والعالمية، بما يتوافق مع احتياجات الأسرة الإماراتية ورؤية الإمارات للطاقة 2050.