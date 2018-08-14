خصومات لمتعاملي «كهرباء دبي» ضمن «متجر ديوا»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لتوفير عروض وخصومات لمتعاملي الهيئة ضمن «متجر ديوا» الذي ستطلقه الهيئة عبر تطبيقها الذكي لتوفير عروض وخصومات حصرية لمتعاملي الهيئة بالتعاون مع عدد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، وذلك للمرة الأولى على مستوى الدوائر الحكومية في الدول.

وقع الاتفاقية سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة وعثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

وقال الطاير: «يسعدنا انضمام شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لقائمة الشركات التي توفر عروضاً وخصومات خاصة لمتعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن «متجر ديوا» الذي ستطلقه الهيئة عبر تطبيقها الذكي، في إطار مساعيها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كجزء من حياة جميع أفراد المجتمع، توفر احتياجاتهم وتتخطى توقعاتهم من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تسهل حياتهم وتعزز جهودنا لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين».

وأثنى الطاير على جهود شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) كمؤسسة وطنية متميزة، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود والتكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز الخدمات التي تحقق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام.

قنوات تواصل

من جهته، قال عثمان سلطان: «حرصت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة منذ انطلاقتها على ابتكار قنوات وطرق جديدة تتيح لها التواصل مع عملائها ومعرفة متطلباتهم وتلبيتها بسرعة وجودة عالية، حيث نسعى دوماً إلى تعزيز موقعنا كشركة رائدة تسعى دوماً إلى البقاء على مقربة من عملائها خارج حدود خدمات الاتصال.

وتماشياً مع استراتيجيتنا الهادفة إلى توفير خدمات اتصال مخصصة تناسب مختلف شرائح عملائنا وتثري تجربتهم معنا، عقدنا العديد من الشراكات المميزة مع جهات مختلفة عبر القطاعين العام والخاص ويسعدنا حقاً توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لتزويد متعامليها بعروض وخصومات خاصة ضمن «متجر ديوا» الذي ستوفره على تطبيق الهيئة الذكي.

ونحن ملتزمون بمواصلة نهجنا القائم على تضمين عنصر الابتكار في جميع الخدمات والحلول التي نقدمها للوصول إلى هدفنا النهائي المتمثل بتحقيق أقصى درجات رضا العملاء».