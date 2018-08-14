خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يعزون أمير الكويت في وفاة شقيقته

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تعزية إلى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة المغفور لها شقيقته الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى أمير دولة الكويت.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: خالص تعازينا ومواساتنا إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة شقيقته الشيخة فريحة التي عرفت بدورها الإنساني والاجتماعي واهتمامها بقضايا الأسرة، تغمدها الله تعالى برحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم عموم أسرة آل الصباح الكرام الصبر والسلوان. جاء ذلك في تغريدة لسموه على حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تعزية ومواساة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بوفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح.

وقد أعرب سموهم عن صادق مواساتهم وخالص تعازيهم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تعزية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.