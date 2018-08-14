بلدية دبي تكثف الرقابة على المؤسسات الغذائية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استكمل قسم التفتيش الغذائي في إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي كل الاستعدادات اللازمة بتكثيف الزيارات والتفتيش على مؤسسات تحضير وإنتاج وتصنيع المنتجات من قبل فرق التفتيش المتخصصة للتأكد من ضمان سلامة الأغذية الأكثر تداولاً خلال الفترة ما قبل وأثناء حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكّد سلطان الطاهر، مدير قسم التفتيش الغذائي في إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي، أنه تم توجيه فرق التفتيش المختلفة للتركيز في الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك على المؤسسات الغذائية، وخاصةً محلات الحلويات والمحامص والمخابز ومصانع الحلويات والشوكولاتة، وأيضاً المطابخ الشعبية، والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات أثناء عمليات التحضير والإعداد والتخزين والعرض والنقل، التي تمنع تلوث هذه المنتجات، وخاصةً عمليات التلوث التبادلي مع العاملين والمعدات، مؤكداً ضرورة التزام العاملين بالمؤسسات الغذائية بأعلى معايير النظافة الشخصية.

تعميم

أفاد مدير قسم التفتيش الغذائي أن القسم قام بإصدار تعميم إلى جميع الملاحم العاملة بالإمارة يفيد بمنع ذبح الأضاحي للجمهور بالملاحم، حيث إن ذبح الأضاحي يجب أن يكون فقط بمقاصب بلدية دبي، وعلى جميع الملاحم ضرورة الالتزام بما جاء في التعميم الصادر بهذا الخصوص، حيث ستبدأ فرق التفتيش حملة شاملة بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد مباشرة على جميع الملاحم بإمارة دبي للتأكد من الالتزام بعدم إجراء عمليات ذبح الأضاحي في الملاحم.