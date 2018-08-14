سعود المعلا يبحث وسفير المملكة المتحدة علاقات التعاون

المصدر: Ⅶأم القيوين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالديوان الأميري، أمس، باتريك كودي سفير المملكة المتحدة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلّمه مهام عمله الجديد بالدولة، ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالسفير البريطاني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة التي تربط الإمارات والمملكة المتحدة وسبل توطيدها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات.