رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 704 سجناء بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 704 سجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سمّوه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

مستقبل أفضل

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن عدد من المحكوم عليهم وسداد الغرامات المقضى بها عليهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يجسد حرص سموه الكريم على منح المفرج عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين يلتزمون بقوانين الدولة ويسعون لمستقبل أفضل ويبعث فيهم دوافع الاستقامة والتزام السلوك القويم لنيل حياة كريمة لهم ولأسرهم، فضلاً عن إدخال الفرحة على قلوب عائلاتهم وذويهم في أيام مباركة ويحث غيرهم من المحكوم عليهم على حسن السلوك أملاً في نيل مثل هذا العفو الكريم مستقبلاً.

وأهاب المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بالمفرج عنهم أن يخلصوا النوايا للتمسك بالاستقامة والالتزام، والانضمام إلى مسيرة التنمية في المجتمع بما يعود عليهم وذويهم بالخير.

تهانٍورفع النائب العام أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود.