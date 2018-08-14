افتتاح سوق المواشي الجديد في أم القيوين

المصدر: Ⅶ أم القيوين - عصام الدين عوض

أكدت ميثاء جاسم شافي مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة في بلدية أم القيوين أن البلدية أكملت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم افتتاح سوق المواشي الجديد بمنطقة الأبرق على شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالقرب من جسر الاتحاد، وذلك بعد إزالة السوق القديم بجانب سوق السمك، مبينة أن السوق الجديد تم تجهيزه ليشمل مسلخاً يلبي احتياجات المستهلكين والتجار، إضافة إلى طبيب بيطري للكشف على المواشي قبل وبعد الذبح، كما أن قسم الصحة والبيئة ينفذ حملات توعية رقابية على الحظائر للتأكد من سلامة المواشي وعدم إصابتها بأمراض معدية قبل وخلال عيد الأضحى المبارك، كما سوف يتم توفير مظلات ومواقف سيارات لعرض المواشي بالقرب من سوق السمك في الإمارة، للتسهيل على الجمهور.

وأكدت مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة ببلدية أم القيوين على استعداد المقاصب في الإمارة لاستيعاب ذبح الأضاحي، من خلال تجهيزها وتحديثها وزيادة عدد العاملين فيها، لتهيئة الظروف المناسبة للذبح، والتأكد من مطابقة الأضاحي لشروط الصحة والسلامة العامة، مشيرة إلى أن الذبح داخل المقصب يحفظ للمستهلكين حقهم في الحصول على أضحية سليمة وصالحة للاستخدام.