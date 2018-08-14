«صفقات» يعزز اعتماد تقنية الطاقة الشمسية في دبي

المصدر: دبي- وام

يعد برنامج «صفقات» أحد البرامج الهامة التي تعمل تحت مظلة مبادرة «شمس دبي»، ووفق محددات استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ورؤية الإمارات 2021.

ويعمل برنامج «صفقات» على أساس أن جدوى تركيب الألواح الشمسية تحدث فقط في حالة كانت قيمة الوفورات التي ستتحقق أكبر من تكلفة التجهيزات خلال عمرها التشغيلي لتكون التكلفة على المستهلك النهائي في كل صفقة أقل من حالة عدم تركيب الألواح الشمسية.

في هذا الصدد اعتمدت دبي توسيع تنفيذ مبان وفيلات جديدة، حيث سيدعم البرنامج تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المباني في عموم الدولة مع مراعاة تركز الطلب حالياً على مدينة حتا والفيلات السكنية في دبي.

وقال ايفانو اينيلي الرئيس التنفيذي لمركز دبي المتميز لضبط الكربون «كربون دبي»: لطالما كان تحقيق الاستدامة مرتبطاً بشكل مباشر بالتكاليف ومن هذا المنطلق اعتمدنا مبدأ التعهيد الجماعي والذي يتم بموجبه توفير منتجات تحقق توفيراً طويل الأمد وتمتاز بكفاءة الطاقة في الوقت ذاته وذلك من خلال منصة «صفقات».

وأضاف اينيلي: يشير توفير الطاقة الشمسية إلى التزايد المستمر في الطلب على مصادر الطاقة المتجددة.