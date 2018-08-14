بلدية أم القيوين تجمّل الطرق بالورود والأشجار

المصدر: أم القيوين- البيان

تواصل بلدية أم القيوين متمثلة بقسم الزراعة والحدائق والمتنزهات أعمالها في تجميل وتحسين الطابع البصري والجمالي للمدينة، حيث قامت بزراعة أشجار وشتلات وورود بمختلف شوارع الإمارة من الزهور الحولية الصيفية في الميادين الشوارع والطرقات والحدائق والجزر الوسطية بالإمارة، وذلك بتوجيهات الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين.

وأوضح المهندس يوسف جاسم المنصوري مدير قطاع الشؤون الهندسية أن اهتمام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بالبيئة وضرورة الحفاظ عليها وتنميتها يعد نظرة استهدفت تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة والحفاظ على حق الأجيال المتعاقبة في التمتع بالحياة في بيئة نظيفة وصحية وآمنة، مبيناً أن البلدية لديها خطة مجدولة بتأهيل وتطوير الدوارات، وكذلك تهـــذيب أشجار الشوارع والعـنـاية بها، كما تقوم على استبدال التـــربة وزراعة الشتلات المزهرة وتمديد شبكات الري الحديثة في جميع مواقع الإمارة، وأضاف أنه يجري الآن رفع وتجهيز المواقع الجديدة وتوجيه قسم الزراعة والحدائق والمتنزهات بالعمل على استمرارية زيادة المسطحات الخضراء، حيث تستخدم البلدية في زراعة العديد من أصناف الزهور الصيفية للتنويع والتجديد بالشوارع.