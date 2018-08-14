«الموارد البشرية» في دبي ورأس الخيمة تعتمد إجازة العيد

المصدر: دبي - رأس الخيمة - وام

اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إجازة عيد الأضحى المبارك للجهات المحلية في دبي، اعتباراً من يوم الأحد 19 أغسطس الجاري وحتى يوم الخميس 23 من الشهر نفسه، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 مع مراعاة طبيعة عمل بعض الجهات الحكومية التي تتطلب نظام عمل غير اعتيادي لبعض الفئات الوظيفية.وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة، داعية الله عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

كما اعتمدت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة تعديل بداية إجازة عيد الأضحى المبارك للجهات المحلية في رأس الخيمة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 19 أغسطس الجاري وحتى يوم الخميس 23 من الشهر نفسه، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018، مع مراعاة طبيعة عمل بعض الجهات الحكومية، التي تتطلب نظام عمل غير اعتيادي لبعض الفئات الوظيفية.