«دبي الطبية» تُطلق مؤتمر أفضل الممارسات الصحية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية، أعلنت السلطة أمس عن إطلاق مؤتمرها الأول لأفضل الممارسات الصحية بالشراكة مع مؤسسة حركة تحسين سلامة المرضى الأميركية في 18 نوفمبر المقبل بمدينة دبي الطبية.

مبادرات

يهدف المؤتمر إلى تقديم مبادرات ونماذج ناجحة لسلامة المرضى في قطاع الرعاية الصحية بالدولة، ونشر أفضل الممارسات التطبيقية لسلامة المرضى، وتعزيز ثقافة السلامة الصحية بين كافة المؤسسات الطبية من مستشفيات وعيادات، بما يتماشى مع استراتيجية سلطة مدينة دبي الطبية الرامية إلى المساهمة في دعم حركة سلامة المرضى في الدولة والمنطقة وقيادتها بالشكل الذي يعمل على خفض معدل الوفيات التي يمكن تجنبها في المستشفيات إلى نسبة صفر بحلول العام 2020.

يتناول المؤتمر أفضل الممارسات الصحية في ثلاث فئات هي: مكافحة العدوى وإدارة الدواء، والنهوض بثقافة السلامة، وتعزيز بيئة إيجابية للرعاية، وذلك لمعالجة وتحليل التحديات التي أقرتها مؤسسة حركة تحسين سلامة المرضى في جهد يهدف إلى معالجة الصعوبات التي تواجه المؤسسات الطبية في الوقت الراهن. وسيشهد المؤتمر تناول أربعة عروض تقديمية لكل فئة من الفئات، وسيتم اختيار المشاركات عن أفضل الممارسات الصحية المطبّقة، مما يمثل مورداً قيماً ومهماً للقطاع الصحي في الإمارات العربية المتحدة، وسيتم تقييم أفضل العروض التقديمية الخاصة بأفضل الممارسات الصحية من قبل مجلس خاص مؤلف من أعضاء الهيئات الصحية في الدولة ومن جهات اعتماد دولية.

يوفر «مؤتمر مدينة دبي الطبية لأفضل الممارسات الصحية 2018»، منصة مهمة للمؤسسات الطبية العاملة في الدولة لتبادل أفضل الممارسات الصحية المطبّقة والتي أثبتت جدواها، وتزويد العيادات الصغيرة والمتوسطة بالموارد والأدوات للتعلم من أفضل الممارسات ذات الصلة على المستوى الإقليمي وتنفيذها بما يتماشى مع إمكانياتها ومواردها.

منصة

من جانبه، قال الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: «نحن فخورون بتنظيم مثل هذا المؤتمر الأول من نوعه في مدينة دبي الطبية، وسعداء لحصولنا على الرعاية الكريمة من سمو الأميرة هيا بنت الحسين لهذا المؤتمر، الذي نسعى من خلاله إلى توحيد الجهود المبذولة في تبني جملة من أفضل الممارسات الصحية المتّبعة في إمارة دبي، ونأمل بأن يكون هذا المؤتمر الذي يتم بالشراكة مع مؤسسة حركة تحسين سلامة المرضى الأميركية منصة فاعلة للخروج بآليات ومبادرات وسياسات ناجعة لتعزيز سلامة المرضى بالدرجة الأولى، والتي تعتبر المعادلة الأهم في هذا الملتقى».

وأضاف البلوشي: «نعمل مع شركائنا في المنطقة الحرة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة على توفير كافة عوامل النجاح لهذه الفعالية التي تعد أداة مهمة للخروج بأهم البرامج التي ترمي إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وضمان تطبيقها على أرض الواقع».

تهدف مخرجات المؤتمر إلى تحقيق الأهداف التي صاغتها «مؤسسة حركة تحسين سلامة المرضى» بغية تطوير حلول قابلة للتنفيذ للتغلب على 31 تحدياً تواجه المؤسسات الطبية بما يُمكن المستشفيات والعيادات من الحد من الأخطاء، وخلال العام 2017 فقط، التزم أكثر من 4500 مستشفى من 44 بلداً بمعايير المؤسسة، ما نتج عنه إنقاذ حياة أكثر من 81500 شخص حول العالم.

أفضل الممارسات

ومن جهته، قال جو كياني، مؤسس حركة تحسين سلامة المرضى: «ليس علينا فقط أن نأمل بأن تصل حالات الوفاة في المستشفيات التي يمكن منعها إلى نسبة صفر، بل علينا أن نخطط جيداً ونعمل بجد من أجل تحقيق ذلك، ونحن ممتنون للجهود التي تبذلها سلطة مدينة دبي الطبية في هذا المجال، إذ تعتبر سلطة مدينة دبي الطبية الأولى في الشرق الأوسط التي تأخذ على عاتقها الالتزام بقيادة حركة سلامة المرضى لتحسين وتعزيز ثقافة السلامة. ومن خلال هذا الملتقى الذي يسلط الضوء على سلامة المرضى والخروج بأفضل الممارسات الصحية، فإن السلطة تضع نموذجاً للعالم مفاده بأن الوصول إلى نسبة صفر في عدد الوفيات التي يمكن تجنبها هو أمر ممكن».

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة كبيرة تتضمن متحدثين من «مؤسسة حركة تحسين سلامة المرضى»، واللجنة الدولية المشتركة، وعدد من الشخصيات البارزة في هذا المجال. ويمكن لمقدمي الرعاية الصحية المهتمين بالمشاركة التقديم عبر موقع القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية dhcr.gov.ae في موعد أقصاه يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018.