محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة موزة بنت علي الوري

المصدر: وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" واجب العزاء في وفاة المرحومة موزة بنت علي الوري.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي مساء اليوم حيث قدم سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي صادق عزائه ومواساته إلى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وإخوانه إسماعيل وأحمد وصديق وعبداللطيف في وفاة المغفور لها والدتهم .. راجيا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء .. " إنا لله وإنا إليه راجعون " .