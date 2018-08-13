محمد بن راشد يعزي في وفاة علي حمد السبوسي

المصدر: وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" واجب العزاء في وفاة المرحوم علي حمد سعيد المصوري السبوسي.

فقد قام سموه مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة خيمة العزاء في منطقة زعبيل الثانية في دبي إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أنجال وذوي الفقيد .. راجيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وأهله جميل الصبر وحسن العزاء .. " إنا لله وإنا إليه راجعون ".