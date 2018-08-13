النائب العام : رئيس الدولة حريص على منح السجناء فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع

المصدر: وام

أكد سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالإفراج عن عدد من المحكوم عليهم وسداد الغرامات المقضى بها عليهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يجسد حرص سموه الكريم على منح المفرج عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين يلتزمون بقوانين الدولة ويسعون لمستقبل أفضل ويبعث فيهم دوافع الاستقامة والتزام السلوك القويم لنيل حياة كريمة لهم ولأسرهم فضلا عن ادخال الفرحة على قلوب عائلاتهم وذويهم في أيام مباركة ويحث غيرهم من المحكوم عليهم على حسن السلوك أملا في نيل مثل هذا العفو الكريم مستقبلا.

وأهاب سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي - في تصريح له بهذه المناسبة - بالمفرج عنهم أن يخلصوا النوايا للتمسك بالاستقامة والالتزام، والانضمام إلى مسيرة التنمية في المجتمع بما يعود عليهم وذويهم بالخير.

ورفع سعادة النائب العام أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على سموهم بالخير والسعادة وموفور الصحة والعافية وعلى شعب دولة الإمارات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.