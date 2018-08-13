رئيس الدولة يصدر مراسيم بإنشاء سفارة وقنصلية وترقية أعضاء في السلك الدبلوماسي

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عددا من المراسيم الاتحادية بشأن إنشاء سفارة وقنصلية عامة للدولة، وترقية ونقل أعضاء في السلك الدبلوماسي، وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وتضمنت المراسيم إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية ساحل العاج في أبيدجان، وإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية تنزانيا في زنجبار.

ونصت المراسيم على ترقية سعادة عبدالله حمدان محمد النقبي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة وزير مفوض إلى درجة وزير مفوض من الدرجة الأولى، وترقية سعادة خميس راشد أحمد لبصيلي الشميلي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي ترقية استثنائية من درجة سكرتير أول إلى درجة وزير مفوض، وعلى نقل سعادة غازي عبدالله سالم بن عاشور المهري سفير الدولة لدى جمهورية أثيوبيا وسعادة عبدالله محمد عبدالله التكاوي الحرمي سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.