سلطان الجابر: شبابنا قادرون على تحمّل مسؤولية بناء الوطن

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، في تصريحات بمناسبة احتفاء الدولة باليوم العالمي للشباب: «أن القيادة الرشيدة في الدولة أولت جيل الشباب جلّ اهتمامها، ومن خلال هذا الدعم، أثبت شبابنا قدرتهم على تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء الوطن وإعلاء رايته والدفاع عنه.

واليوم يركز أبناء وبنات الإمارات على اكتساب العلم والمعرفة، والعمل في شتى الميادين والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا الحديثة للمساهمة في جهود التنمية».

وأضاف معاليه: «تعزيز مشاركة الشباب من خلال مجالس محلية على مستوى الدولة، ومنها مجلس الشباب الإعلامي، حققت ثماراً ملموسة من خلال المبادرات الوطنية التي تنظمها هذه المجالس، مما جعلها مثالاً يحتذى به في خدمة الوطن والقيادة».