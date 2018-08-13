مذكرتا تفاهم لتمكين الربط الإلكتروني وتسريع الخدمات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

شهد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، في ديوان الوزارة بدبي، توقيع مذكرتي تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، دعماً لمشروع الربط والتكامل بين جميع الجهات الإسكانية والأخرى ذات العلاقة ببيانات المواطنين، وبهدف بناء قواعد التعاون المشترك لتكامل الإجراءات وتسريع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتبادل المعلومات والبيانات وصولاً إلى الربط الإلكتروني الهادف إلى تحقيق الشمولية والتكاملية في الخدمات الحكومية.

وأكد معالي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الوزارة والجهات الإسكانية يسعيان من خلال تعاونهما مع شركائهما الاستراتيجيين لتطوير الخدمات الذكية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة ويحقق السعادة لمواطني الدولة.