«طرق دبي»:الاهتمام بالكوادر المواطنة الشابة يعزز الأداء

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أهمية تعزيز دور الشباب المواطنين في تطوير مسيرة أدائها المؤسسي، من خلال استقطابهم للاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم المهارية والتقنية، جاء ذلك خلال مشاركتها في الاحتفال باليوم العالمي للشباب.

وقالت ليلى فريدون، مديرة الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيسة مجلس المديرين ورئيسة اللجنة العليا لاستشراف المستقبل في الهيئة: إن الهيئة تحرص دائماً على الاهتمام بكوادرها الشابة من المواطنين، والذين يبلغ عددهم أكثر من 400 شاب وشابة في المرحلة العمرية دون الثلاثين عاماً، والذين يمتلكون قدرات وظيفية متميزة، وإنه تعزيزاً لدورهم فقد أطلقت الهيئة في أكتوبر 2016 «مجلس الشباب»، الذي يضم عدداً من الموظفين والموظفات المواطنين، الذين يمثلون مختلف القطاعات والمؤسسات فيها.

خطة عمل

وأضافت: اعتمدت الهيئة خطة عمل مجلس الشباب لعامي 2018 –2019، والتي ترتكز على أربعة محاور هي التطوير المهني والشخصي، واستشراف المستقبل والمشاركة والتواصل مع شباب الهيئة، إضافة إلى المشاركات الخارجية لفئة الشباب، وإن المحور الأول يتضمن تعزيز المسار المهني، والتوجيه، والتدريب المهني كل حسب تخصصه، فيما يشتمل الثاني على مشاركة الشباب في مشاريع الهيئة المستقبلية، وعقد سلسلة من ورش العمل مع المديرين التنفيذيين لكل مؤسسة. وأوضحت أن المحور الثالث يتضمن استقطاب أهم المؤثرين الشباب لعرض تجاربهم وإنجازاتهم، أما المحور الرابع فيُعنى بالمشاركة في مبادرات خارجية.