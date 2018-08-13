«خيرية الشارقة» تنفذ 343 عملية إزالة مياه بيضاء في السودان

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

نفذ فريق جمعية الشارقة الخيرية الطبي، الذي زار السودان مؤخراً، 343 عملية إزالة مياه بيضاء، ضمن حملة العيون في مخيم طبي بولاية سنار في السودان، وتم تنفيذ الحملة من خلال مكتب الجمعية في الخرطوم بالتعاون مع مستشفى مكة للعيون، التابع لمؤسسة البصر الخيرية، واستفاد من تلك الحملة عدد من الرجال والنساء والأطفال، وبلغت كلفة المخيم الطبي 50 ألف دولار.

كما أجرى الفريق الطبي 3600 مقابلة في العيادات، تضمنت معاينة وكشف على الحالات التي زارت تلك العيادات، إضافة إلى توزيع 1200 نظارة طبية على الحالات التي تحتاج لتلك النظارات، بما يحسن من مقدرتها على الرؤيا والبصر.

وقال ناصر مسعود بلال، مدير إدارة الجمعية في كلباء، الذي ترأس الوفد إلى السودان، تمتلك الجمعية رصيداً كبيراً في تنفيذ عمليات عيون في عدة بلدان، وتحرص على إنجاز تلك المهمة بدقة عالية، ونشعر بالاعتزاز والفخر كلما حققنا نجاحاً في هذا الشأن.

وتابع: في مخيم ولاية سنار، لمسنا أهمية ما نقوم به في ما يتعلق بعلاج أمراض العيون، خصوصاً عمليات إزالة المياه البيضاء.