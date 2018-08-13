إقبال مخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم يفوق التوقعات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - ماجدة ملاوي، الشارقة - نورا الأمير، عجمان - أسامة أحمد، أم القيوين - عصام الدين عوض

فاق توافد مخالفي الإقامة على مراكز تعديل أوضاعهم التوقعات على مستوى الدولة، وذلك بحسب الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، في ظل تسهيل الإجراءات التي شكلت العنوان الأبرز في مشهد يكرس توجه الدولة الفعلي في التسامح واستيعاب المخالفين، ناهيك عن الإعفاءات التي بلغت عشرات الملايين والتي تركت آثاراً في نفوس المخالفين الذي أكدوا أن هذه المبادرة فتحت لهم إعادة رسم أحلامهم من جديد في دولة التسامح.



استقرار

ووصف العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، مستوى الإقبال على الاستفادة من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» على مستوى الدولة بأنه «جيد جداً وأفضل من التوقعات، مشيراً في رده على سؤال «البيان» حول إمكانية تمديد المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة حالياً، والتي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل إلى ما بعد ذلك، أوضح أن هذا الأمر مرتبط باعتبارات متعددة منها مستوى الإقبال وأعداد المستفيدين، حيث سيتم بناء على المعطيات وأعداد المستفيدين دراسة هل الحاجة إلى التمديد أم لا»، وهو الأمر الذي سيتم الإعلان عنه قبل انتهاء المهلة بفترة.



دور إنساني

وقال إن منح إقامة لمدة عام لرعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث وتعديل أوضاعهم وغيرها من القرارات تؤكد دور الإمارات الإنساني في الوقوف مع رعايا تلك الدول التي تعاني الأزمات. ودعا العميد الراشدي كل المخالفين والكفلاء وأفراد الجمهور إلى الحرص على الاستفادة من المهلة ومن التسهيلات التي وفرتها الحكومة الرشيدة من خلال هذه المبادرة المتميزة عن المبادرات التي تمّ إطلاقها سابقاً في أنها تتيح الفرصة للمخالف للحصول على عمل.



750

من ناحية أخرى شهد مركز عجمان إقبالاً كثيفاً للمخالفين يوم أمس، وتم استقبال 750 مخالفاً ومخالفة وذلك للاستفادة من مهلة «احم نفسك بتعديل وضعك» الخاصة بمخالفي قوانين الإقامة في الدولة، وقال العميد محمد عبدالله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، تواصل استقبال المراجعين إلى مركز عجمان لليوم التاسع على التوالي، مشيراً إلى كثافة عدد المراجعين لا سيما بعد إصدار عدد من السفارات الجوازات الجديدة للمخالفين، مؤكداً مضاعفة الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات.

وكشف المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان عن إطلاق مبادرة لإنجاز معاملات المرضى المخالفين والمنومين في المستشفيات، مشيراً إلى أنه تم أمس قيام فريق عمل بزيارة مستشفى الشيخ خليفة لتقديم الخدمات الخاصة باستفادة المرضى طريحي الفراش من المهلة وإنجاز معاملاتهم بتعديل الوضع أو إصدار أذونات المغادرة بعد استكمال العلاج، مؤكداً أن المبادرة تأتي بأهمية تقدير ظروف وحالة المخالفين المرضى.



سلاسة

وفي الشارقة واصل مركز استقبال المخالفين في الإمارة عمله وفق آلية منظمة وسط تزايد في أعداد المستفيدين من المهلة، حيث شهد يوم أمس توافد مئات المراجعين منذ ساعات الصباح الباكر، وقد أكد القائمون على العمل في المركز أن الازدحام كان على أشده فترة الصباح.



وقال الدكتور راجان فاركيز عضو الجمعية إنه تم تسليم 225 جوازاً في غضون ثلاثة أيام، لافتاً إلى أن غالبة المخالفين ممن يراجعونهم، إما هم هاربون من كفلائهم أو عملوا في منشآت وأغلقت.

250 مخالفاً من جهة أخرى استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين صباح أمس من خلال مركز أم القيوين للمخالفين 250 مخالفاً تم التدقيق على أوراقهم والمستندات التي بحوزتهم، وبالتالي استكمال إجراءاتهم، وذلك بحسب العقيد ماجد عبدالعزيز ماجد مدير إدارة أذونات الدخول بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين.



500

أكد عدد من المخالفين في مركز الشارقة أن الإجراءات تمر عبر آلية سريعة ودون أي معوقات، وأنهم حضروا لاستثمار هذه الفرصة الذهبية التي وفرتها لهم الدولة، فيما تباشر الخيمة الجديدة التي تم تجهيزها لاستيعاب 500 مراجع عملها خلال اليومين المقبلين، وقد أعلنت الجمعية الهندية في الشارقة عن بدء إجراءات تسليمها ألفي جواز سفر منها 500 جواز.