شرطة دبي تدشن منصة مجلس القيادات الشابة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

قال اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، إن شرطة دبي تؤمن بقدرات الشباب وتمتعهم بالإمكانيات لإحداث تغييرات حقيقية، واستشراف المستقبل ومواجهة تحدياته بأفكار غير مسبوقة، مؤكدا تماشيهم مع توجهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاهتمام بالشباب، في قوله «إن الجيل الذي نسعى إلى إعداده هو بحد ذاته قوة دفاعية أساسية»، ومستشهداً أيضا بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «إن الشباب هم القوة والطاقة القادرة على تمكين المنطقة من استعادة مكانتها، وتمكين الشباب وإفساح المجال أمامهم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم مسؤولية مشتركة كونهم بناة الغد الذين تقع على عاتقهم مسؤولية صناعة مستقبل أفضل ومشرق لمجتمعاتهم».

جـــاء ذلك خلال تدشينه لمنــصة مجلس القيادات الشابة إيذاناً بانطلاق فعاليات يوم العالـــمي للشباب الذي تحتفل به شرطة دبي على مدار أسبوع كامل، مهنئاً الشباب بهذا اليوم، وخاصّاً بالذكر سواعد شرطة دبي من الشباب، ومؤكداً على التزام القيادة الكامل بتمكينهم وتفعيل دورهم وإشراكهم في صناعة القرار.

تمكين

وبيّن اللواء بن ثاني أن شرطة دبي خطت خطوات مهمة نحو تمكين الشباب، انطلاقاً من حرصها على تفجير طاقاتهم الإبداعية والعلمية الكامنة، وإتاحة المجال لهم للوقوف على التحديات والمعوقات وتذليل العقبات ليكونوا شركاء فاعلين في المسيرة التنموية والنهضوية للبلاد، ومن هنا جاء تشكيلها لمجلس القيادات الشابة، ومجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، ومجلس شرطة دبي الطلابي، إضافة إلى احتضانها للتدريبات الميدانية لطلبة الجامعات، وفتحها باب المشاركة لكافة الجنسيات للانضمام إلى برامج الدورات الصيفية، وإطلاقها لبرنامج سفراء التوعية بين طلبة المدارس.

ووجه كلـــمة إلى الشـــباب قائلاً «تمتلكون طاقة ذهنية لا محدودة، وأفكاراً إبداعية غير مسبوقة، أنتم ثروة الوطن الدائمة، وركيزة الأمة وبُناة مجدها وحضارتها، والقوة الاقتصادية والفكرية التي نعول عليها لإحداث التنمية الشاملة، والتغييرات الحقيقية التي تطمح إليها الأمة بما تتسلحون به من عزيمة صادقة وإرادة لا تلين وفكر خلّاق، وظّفوا طاقاتكم لمصلحة الوطن والمجتمع، تمسكوا بقيمكم ومبادئ دينكم ووطنكم، افتخروا بسير وتاريخ الأجداد، واقتدوا بولاة أمركم، وانهلوا من تجارب من سبقوكم».

إنجازات

وأثنى القائد العام بالوكالة على الإنجازات التي حققها المجلس منذ إنشائه، والتي انعكس أثرها إيجابيا على جيل الشباب في شرطة دبي، ومنها تمكن المجلس من الحصول على مقعد كأول ممثل شاب لدول الإمارات العربية المتحدة في برنامج التحالف بين الحضارات التابع للأمم المتحدة، ومساهمته بفعالية ضمن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في «تحدي دبي للياقة البدنية»، إلى جانب مشاركته في تنظيم العديد من الحلقات الشبابية الهادفة لمعرفة توجهاتهم وآرائهم وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، والمشاركة في تنفيذ حملات رمضانية بالتعاون مع الشركاء، وإشرافه الحالي على تنفيذ العديد من المشاريع الهامة.

كما اطلع القائد العام بالوكالة على إنجازات المجلس الأخرى ومنها تنفيذ المجلس لعدد 10 مبادرات متنوعة استفاد منها 790 شخصاً، ومساهمة المجلس في الإشراف على 4 مشاريع، ومشاركة 18 عضواً من أعضائه في 7 مهام خارجية، فيما شارك 32 عضواً في تنظيم 5 ملتقيات هامة، وشارك 27 عضواً في 7 معارض، و17 عضواً في 4 فعاليات وأنشطة متعددة، إلى جانب استقبال 42 وفداً للاطلاع على مهامه واصطحابهم في جولة في أروقة القيادة العامة لشرطة دبي.