حمد الشرقي يطلع على أنشطة مركز جنيف لحقوق الإنسان

المصدر: Ⅶ الفجيرة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بقصر سموه بالرميلة، أمس، الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي.

واطلع صاحب السمو حاكم الفجيرة على أنشطة المركز وجهوده في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، مثمناً سموه دور المركز في تقديم الرؤية العربية والإسلامية لحقوق الإنسان والحوار العالمي بين الأديان والثقافات والحضارات.

وشكر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، القائمين على إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، وتسلّم سموه نسخة من إصدارات المركز الحديثة. حضر اللقاء الدكتور محمد بطي الشامسي أمين سر مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي.