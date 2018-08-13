«زايد للإسكان» يعلن عن مسابقة «تصاميم شبابية»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلق مجلس شباب برنامج الشيخ زايد للإسكان مسابقة «تصاميم شبابية»، والتي تهدف إلى إشراك طلبة الجامعات والشباب في تصميم مساكن الأحياء السكنية، التي ينفذها البرنامج للمستفيدين من مساكن الأحياء السكنية، واستشراف مستقبل الإسكان من خلال تصاميم شبابية طموحة تحقق رؤية وتطلعات الحكومة في توفير الرفاه المعيشي للمواطنين.

وبهذه المناسبة قالت المهندسة جميلة محمد الفندي، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن حكومة دولة الإمارات تولي شبابنا الأهمية الكبيرة من خلال تمكينهم في مجالات عديدة، وفي رسم السياسات وتطوير مختلف جوانب الحياة في الدولة، ما ينعكس إيجاباً على تطلعات دولة الإمارات والمضي قدماً نحو تحقيق التنمية الشاملة.