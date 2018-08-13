بحث التعاون بين الإمارات وسنغافورة في الأمن الغذائي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

اختتمت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي، زيارتها الرسمية إلى سنغافورة، والتي شملت زيارات حكومية لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في موضوعات الأمن الغذائي، وآليات نقل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية وخطط الحوكمة، والاستفادة من جهود الدولتين في هذا الملف الحيوي، وذلك في إطار التحضيرات لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المستقبلي في الدولة.

ورافق الوفد الدكتور محمد عمر عبد الله بلفقيه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في سنغافورة، وممثلون عن مركز الأمن الغذائي في أبوظبي، وسون أكسولينغ السكرتير البرلماني الأول لوزارة الشؤون الداخلية ووزارة التنمية الوطنية، والهيئة الزراعية والغذائية والبيطرية في سنغافورة «AVA»، والذي اطلع الوفد على التقنيات الغذائية المتبعة في سنغافورة، ومدى ارتباطها بنظيراتها في الإمارات كمشاريع الزراعة العمودية المغلقة والمزارع المنزلية وغيرها، والتي جعلت سنغافورة من بين أفضل 5 دول بالعالم غذائياً.