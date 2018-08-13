«أدنوك» تحتفي بالشباب بفعاليات متنوعة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

احتفت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس باليوم العالمي للشباب، حيث جرى تنظيم عددٍ من الفعاليات والأنشطة في مختلف شركات المجموعة بمشاركة ممثلي الإدارات العليا وكوكبة من الموظفين الشباب الذين شاركوا خلالها تجاربهم وأبرز محطات مسيرتهم المهنية مع أدنوك، واستمعوا كذلك لكلمات ملهمة ومحفزة من قيادات أدنوك الذين بدورهم سلطوا الضوء على الدور المحوري للشباب في النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وأبوظبي والنقلة النوعية التي حققتها أدنوك.

مشاركة

وخلال مشاركته في عدد من الفعاليات التي نظمتها اللجان الشبابية في أدنوك بهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها أن القيادة الرشيدة أولت الشباب اهتماماً كبيراً منذ قيام دولة الإمارات، حيث ركز المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على تعليم وتطوير وتأهيل أبناء وبنات الوطن انطلاقاً من قناعته بأنهم قادة المستقبل واللبِنة الأساسية التي ستعمل على حفظ المنجزات والمكتسبات وتطويرها وتنميتها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وقال معاليه: «سيراً على نهج الوالد المؤسس، تحرص القيادة الرشيدة على تمكين الشباب وتسليحهم بالعلم والمعرفة والخبرات ليكونوا قادرين على متابعة جهود التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

وتماشياً مع هذا النهج الذي يستند إلى رؤية استشرافية بعيدة المدى، تركز أدنوك على تطوير الشباب وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم لشغل مختلف المناصب والوظائف ضمن شركات المجموعة، كما وفرت بيئة عمل جاذبة للمواهب الشابة التي تشكل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي 2030، القائمة على الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة للمساهمة في تحقيق أقصى قيمة من كل برميل نفط تنتجه الشركة وإحداث نقلة نوعية في قطاع النفط والغاز بشكلٍ عام».

قدرات

وتقوم استراتيجية أدنوك للتعليم والتطوير المستمر على بناء قدرات الموظفين الشباب طوال مسيرتهم المهنية مع الشركة، وذلك من خلال انخراطهم بمختلف مجالات الأعمال الفعلية بما يسهم في تعزيز إمكاناتهم وإنجاز المهام التي تعود بالقيمة والفائدة على الوطن.

وأقامت اللجان الشبابية في شركات مجموعة أدنوك عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للشباب، منها التوقيع على ميثاق الوفاء ورد الجميل للوطن والقيادة ضمن معرضٍ لصور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله).