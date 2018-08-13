«بناة المدينة» يبدأ تحسين 7 خدمات حكومية مشتركة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حول تحسين الخدمات الحكومية المشتركة بإمارة دبي بنسبة 100% مع حلول إكسبو 2020 دبي. يواصل «بناة المدينة»، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، العمل على تحسين الخدمات الحكومية المشتركة من خلال تطبيق منهجية التصميم الإبداعي للخدمات، حيث تم البدء بالعمل على تحسين 7 خدمات حكومية لتنضم لقائمة الخدمات السابقة التي تم العمل عليها، وليصل إجمالي عدد الخدمات 16 خدمة مشتركة منذ تدشين مقر بناة المدينة.

وشملت قائمة الخدمات المشتركة التي انضمت لقائمة التحسين كلاً من: خدمتي مزاولة الأعمال «قطاع الصناعة»، وخدمة مزاولة الأعمال «قطاع النقل التجاري»، و«تنفيذ سندات المحاكم»، و«الاستشارات الأسرية»، و«حقوق الإنسان»، و«تأهيل النزلاء»، و«رحلة المسافر».

وحول الموضوع، ثمّنت إيمان السويدي مدير أول مركز نموذج دبي، الجهود المبذولة من فرق العمل ضمن بناة المدينة، مشيرة إلى الدور الفعال الذي يلعبه «بناة المدينة» في تجسيد رؤية القيادة بتحسين الخدمات الحكومية المشتركة، وضمان استمرارية ريادتها وجودتها، وبما يعزز قدرة الخدمات الحكومية لتحقيق سعادة المتعاملين، مؤكدة ضرورة مواكبة التطورات في مجال الخدمات الحكومية، وطرح حلول وأفكار خلّاقة ومبتكرة للخدمات المشتركة».

جهود

وقالت السويدي: «يشكل بدء العمل مع 7 فرق جديدة ضمن بناة المدينة خطوة مهمة في إطار الجهود المبذولة للاستمرارية في تحسين الخدمات الحكومية المشتركة، وترسيخ قيم العمل الجماعي وروح الفريق الواحد. كما أننا نحرص على جدولة الخدمات الحكومية المشتركة بحسب المتعاملين المستهدفين وتوجهات القيادة الرشيدة.

مزاولة الأعمال

ولخدمة مزاولة الأعمال، قطاع الصناعة، تم العمل مع دائرة التنمية الاقتصادية، بلدية دبي، ووزارة الطاقة والصناعة، وذلك بهدف توفير تجربة أسرع وأكثر كفاءة للمتعاملين من أصحاب المشاريع الصناعية وكل ما يتعلق بإصدار الرخص الصناعية. بالإضافة إلى خدمة مزاولة الأعمال «قطاع النقل التجاري» بمشاركة مجموعة من الدوائر، ويشمل التحسين كافة المتعاملين الراغبين بالحصول على رخصة شركة نقل تجاري.

تنفيذ سندات المحاكم

وأما خدمة تنفيذ سندات المحاكم فنفذت بالتعاون مع محاكم دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومصرف الإمارات المركزي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ويشمل نطاق التحسين سندات المحاكم المدنية، التجارية والعمالية، وذلك لتوحيد الجهود والتسريع في تنفيذ السندات مع كافة الجهات المعنية.

ولخدمات الرعاية الاجتماعية، تم البدء بالعمل على تحسين «خدمة الاستشارات الأسرية»، وذلك في إطار السعي للتركيز على الاستقرار الأسري ونشر السعادة وتقديم استشارات ذات كفاءة. ويشمل نطاق التحسين في خدمة حقوق الإنسان حقوق الأطفال والنساء والعمال. وأما خدمة تأهيل النزلاء فتشمل تدريب النزلاء وتأهيلهم من مختلف الجوانب.

رحلة المسافر

وتم البدء بالعمل على تحسين خدمة رحلة المسافر، وذلك عبر مختلف المنافذ الجوية بالإمارة بما يشمل مطار دبي الدولي المبنى 1 و2 و3، بالإضافة إلى مطار آل مكتوم الدولي، بهدف توفير تجربة مثالية سواء للقادمين أو المسافرين أو مسافري رحلات الترانزيت.

سفاري الخدمات

يحرص «بناة المدينة» على استخدام أدوات مختلفة لدعم جهود الفرق في عملية تحسين الخدمات الحكومية المشتركة مثل: رسم خريطة تجربة المتعامل، وسفاري الخدمات. حيث قامت الفرق الـ 7 بزيارات لمراكز تقديم الخدمة، والالتقاء بالمتعاملين، والاستماع لآرائهم وتجاربهم، وتجربة الأنظمة المرتبطة بالخدمات، وذلك بهدف الفهم الأشمل والأعمق لواقع الخدمة، وبالتالي العمل على المبادرات التحسينية المنشودة.