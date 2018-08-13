أمل القبيسي تبحث تعزيز التعاون مع الهلال الأحمر

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، مع الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، سبل تعزيز التعاون والشراكة والتنسيق بين الجانبين في المجالات ذات الصلة.

وأشادت معاليها خلال استقبالها بمقر المجلس بأبوظبي الدكتور محمد عتيق الفلاحي بالدور الرائد الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر بتوجيهات وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، خلال السنوات الماضية والتي شهدت تطوراً نوعياً في عطائها الإنساني على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وثمنت التعاون المثمر والمتواصل بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمجلس الوطني الاتحادي في عدة مبادرات وتنظيم زيارات للوفود البرلمانية