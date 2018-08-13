إنشاء «مجلس دائرة الصحة ـ أبوظبي للشباب»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت دائرة الصحة ـ أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن إنشاء «مجلس دائرة الصحة - أبوظبي للشباب»، وذلك على هامش فعالية خاصة أقامتها الدائرة بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب.

ويهدف مجلس دائرة الصحة أبوظبي للشباب إلى ضمان مواكبة الشباب للتطورات التكنولوجية الحديثة والابتكار وتعزيز دورها في القطاع الصحي وتوظيفه ليصب في مصلحة القطاع ومتطلباته، بالإضافة إلى تمكين نخبة من الشباب الإماراتيين الواعدين الذين سيسهمون بأفكارهم النيرة ومهاراتهم في صناعة وتطوير مستقبل قطاع الرعاية الصحية.

وبحضور الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، جمعت الفعالية أعضاء المجلس، في لقاء «استراحة قهوة» لبحث أهمية الاستفادة من إمكانيات الشباب وقدراتهم.