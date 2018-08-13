«تنفيذي أبوظبي» و«موارد» رأس الخيمة يعتمدان إجازة العيد

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إجازة عيد الأضحى لمدة أسبوع للدوائر والجهات المحلية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق لـ 26 أغسطس الجاري.

رأس الخيمة

وإلى ذلك اعتمدت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة إجازة عيد الأضحى المبارك للجهات المحلية في رأس الخيمة، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق لـ 20 أغسطس الجاري وحتى يوم الخميس الموافق لـ 23 من نفس الشهر على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق لـ 26 أغسطس الجاري مع مراعاة طبيعة عمل بعض الجهات الحكومية، والتي تتطلب نظام عمل غير اعتيادي لبعض الفئات الوظيفية.