بلدية الظفرة تلتقي أصحاب المباني التجارية القديمة في مدينة زايد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عقدت بلدية منطقة الظفرة لقاءً مع أصحاب المباني التجارية القديمة «حوض غرب 3» بمدينة زايد، وتم خلال اللقاء توعية أصحاب المباني بقرار المجلس التنفيذي رقم 121 لسنة 2018 بشأن مستجدات قرار المجلس التنفيذي رقم 57 لسنة 2017 بشأن اعتماد تأهيل البنية التحتية في حوض غرب 3، بمدينة زايد، وإزالة المباني القديمة لعدم توفر عنصر الاستدامة والسلامة في هذه العقارات الاستثمارية، لحالتها التي تهدد حياة القاطنين فيها كما أنها تعيق الرؤية وتشوه المنظر العام لمدخل المدينة.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لتتماشى مع خطة الاحلال والتجديد للمباني القائمة بالحوض وتتوافق مع دليل التصميم الحضري للطرق الصادر من دائرة التخطيط العمراني والبلديات وأهداف الخطة 2030، وتغيير أولويات التصاميم القائمة في الشوارع.