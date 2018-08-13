بلدية دبي تعد خطة متكاملة لاستقبال أضاحي العيد

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استعد قسم الخدمات البيطرية بإدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي لتنفيذ خطة متكاملة عبر الموانئ والأسواق الحيوانية، استعداداً لموسم الأضاحي التي يتم خلالها استقبال أعداد كبيرة من شحنات الأغنام والأبقار، والتي تخضع جميعها لإجراءات الحجر البيطري وللفحوص الظاهرية والمخبرية وفقاً لمعايير منظمة الصحة الحيوانية للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية والأمراض المشتركة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة.

وتم استقبال ما يقرب من 170 ألف رأس في محاجر وأسواق بلدية دبي خلال الموسم الماضي من الماشية، ومن المتوقع الزيادة في هذه الأعداد لموسم عيد الأضحى المقبل بنسبة 60% حتى تصل إلى حوالي 300 ألف رأس، وجاءت تلك التوقعات نتيجة لملتقى بلدية دبي مع مؤسسات الإنتاج الحيواني وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وهم وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الاقتصاد.

وأكدت زهور الصباغ مدير إدارة خدمات الصحة العامة، جاهزية الإدارة من حيث كادرها الفني المؤهل الذي يضم أطباء بيطريين ومفتشين وفنيي المختبرات الموزعين على جميع منافذ عرض وبيع المواشي للتحقق من صحة وسلامة الذبائح في جميع مقاصب دبي، واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للحيوانات والذبائح غير السليمة، وكذلك تؤكد الدائرة جاهزيتها لتقديم هذه الخدمات والإجراءات من خلال الأنظمة الذكية لبلدية دبي.