8 آلاف معاملة أنجزها «أبوظبي للمعاشات» من خلال الربط الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - وام

استفاد أكثر من 8 آلاف مواطن من الربط الإلكتروني بين صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبو ظبي و19 شريكاً استراتيجياً على المستوى المحلي والاتحادي، وذلك خلال النصف الأول من عام 2018.

وقال خلف عبدالله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للمعاشات، إن سعادة المتعامل وتلبية احتياجاته من أولوياتنا لتقديم خدمات ذات جودة عالية، مشيراً إلى أن شريحة كبيرة من المتقاعدين هم من كبار السن، لذلك يسعى الصندوق إلى التحول الرقمي لخدماته والاستفادة من الربط الإلكتروني مع الشركاء لتحديث البيانات إلكترونيا، كما ساهم الربط الإلكتروني في اختصار خطوات تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين من 6 خطوات إلى خطوة واحدة فقط.