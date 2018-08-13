5 خدمات رقمية جديدة لـ«التخطيط العمراني والبلديات» في أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

عززت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي فضاءها الرقمي، من خلال إتاحة خمس خدمات رقمية جديدة عبر منصتها الذكية، وبذلك يكون المؤشر التصاعدي لمشروع التحول الرقمي قد حقق حتى الآن ومنذ انطلاقته في أبريل الماضي 44 خدمة رقمية في مختلف المجالات والخدمات.

ودعا سعيد سهيل المزروعي مدير مركز الخدمات الحكومة في منطقة الظفرة جميع الشركات والمؤسسات والأفراد إلى الشروع في التسجيل وفتح حساباتهم على منصة الخدمات الذكية «سمارت هب»، ليتمكنوا من الاستفادة من حزمة الخدمات الرقمية العديدة التي تتيحها الدائرة لمتعامليها، والتي تشهد تطوراً وتصاعداً مستمرين.

وأكد المزروعي: «إن دائرة التخطيط العمراني والبلديات مستمرة وفقاً لخطة مدروسة ومحكمة في التحول الرقمي لخدماتها وبوتيرة متصاعدة، بما يحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، للارتقاء بالخدمات كافة إسعاداً للمتعاملين وتحسيناً في الكفاءة التشغيلية لدى البلديات، وبما يحقق تطلعات المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين، والحفاظ على البيئة، وتطبيق معايير التنمية المستدامة».

ومن جانبها أكدت سلامة الظاهري مديرة مشروع توثيق العقود الإيجارية في بلدية مدينة العين: «إن الخدمة الجديدة في مجال توثيق وتسجيل العقود الإيجارية ضمن الخدمات الـ 5 المختلفة تتيح الإمكانية أمام المؤجر تسجيل عقد إدارة العقار بالملكية مباشرة دون الحاجة لزيارة مكاتب البلديات، وبهذا تتوفر 11 خدمة رقمية على موقع تسجيل العقود الإيجارية لإمارة أبوظبي يمكن من خلالها الاستغناء عن 314 ألف زيارة سنوية لمراكز البلديات في إمارة أبوظبي من قبل المتعاملين».