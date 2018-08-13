تعاون بين «التوطين والموارد البشرية» ومواصلات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

استقبلت مواصلات الإمارات في مقرها بإمارة دبي وفداً من وزارة التوطين والموارد البشرية، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات التي يتم تطبيقها في المجالات المختلفة، خاصة المرتبطة بأنظمة علاقات المتعاملين، إضافة إلى إجراءات إدارة المراقبة والقياس لرضا وسعادة المتعاملين.

وكان في استقبال الوفد الزائر خالد شكر عبد القادر مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية، فيما ترأس وفد الوزارة حسين العليلي نائب مدير إدارة علاقات المتعاملين، بحضور خالد بوعفرة رئيس العناية بالمتعاملين في الوزارة، وعبد الرحمن الفيلي رئيس قسم الاتصال المؤسسي بمواصلات الإمارات، وعدد من موظفي الطرفين.