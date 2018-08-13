«الاقتصاد»: 700 ألف رأس غنم لأضاحي العيد

المصدر: Ⅶأبوظبي - عبد الحي محمد

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وصول الدفعة الثانية من أضاحي العيد نهاية الأسبوع الجاري والبالغة نحو 350 ألف رأس غنم من الهند وباكستان وأستراليا وأسواق أخرى. وقال النعيمي في تصريحات للصحافيين في أبوظبي أمس إن الحجم الإجمالي المتوقع لأضاحي العيد يصل إلى 700 ألف رأس غنم منها 350 ألف رأس وصلت البلاد فعلياً نهاية الأسبوع الماضي، وستصل الدفعة الثانية نهاية الأسبوع الجاري.

رقابة

وشدد على أن الوزارة خاطبت كبار الموردين والباعة في أسواق الدولة بعدم رفع أسعار الأغنام والماعز المخصصة للأضاحي.

ورداً عن سؤال للصحافيين حول الجدل المثار عبر عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي عن أضاحي العيد، أوضح النعيمي أن الوزارة تلقت شكاوى من مستهلكين قاموا بالشراء عبر مواقع التواصل خلال الفترة الماضية أوضحوا فيها انخداعهم بصور الأضاحي الموجودة على مواقع التواصل حيث تبين لهم أنها غير حقيقية.

وشدد النعيمي على أن تجارة الأضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير قانونية، مشيراً إلى أن شراء الأضاحي عبر مواقع التواصل لا تضمن حقوق المستهلك في حال تعرضه للغش والتضليل.