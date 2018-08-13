«اقتصادية دبي» تدعو تجار المواشي إلى الالتزام بالأسعار

المصدر: Ⅶدبي - البيان

دعا قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تجار المواشي إلى الالتزام بالأسعار وعدم رفعها استغلالاً لموسم عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها قسم توعية المستهلك بهدف مراقبة تجار المواشي، والتأكد من وضع قائمة الأسعار بشكل واضح للمستهلك نظراً لقرب عيد الأضحى المبارك، حيث يلجأ بعض التجار إلى المغالاة في الأسعار.

ويسعى القطاع من خلال هذه المبادرة إلى التأكد من عدم استغلال زيادة إقبال المضحين، وبالتالي الحفاظ على الأسعار وحيادية البيع والشراء بين التاجر والمستهلك.

وتعد الرقابة على المنشآت والمؤسسات التجارية ضمن جهود قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والمتمثلة في الحفاظ على المكانة والسمعة التجارية والعالمية التي تتمتع بها إمارة دبي، كمحطة شرائية لمختلف فئات المجتمع من المقيمين أو السياح.

وقال عبداللطيف المرزوقي، مدير أول قسم توعية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: «يحرص القطاع على حماية حقوق المستهلك والبائعين في الوقت ذاته على مدار السنة وخلال المواسم والمناسبات، ويعتبر موسم عيد الأضحى المبارك من المواسم التي تكثر فيها عمليات البيع والشراء، ولذلك نحرص على التواجد في كافة منافذ البيع الرئيسية والأسواق، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح التي تنص عليها دائرة التنمية الاقتصادية».