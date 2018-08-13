«الإمارات للتنمية الاجتماعية»: المعسكرات الصيفية تسهم في إعداد الأجيال للمستقبل

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكدت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن المعسكرات الصيفية تسهم بشكل كبير في إعداد الأجيال من الطلاب للمستقبل كونهم ثروة الوطن ومستقبله المشرق، حيث تسهم هذه المعسكرات في غرس المفاهيم الأخلاقية والانتماء والالتزام والانضباط الجماعي والشخصي، إلى جانب الأنشطة الرياضية الأمر الذي ينعكس على حياتهم الدراسية والعائلية.

وكشفت الجمعية عن برنامج «صيفك على كيفك» الذي تنظمه في دورته السابعة للطلاب من الفئات العمرية من 9 - 13 عاماً، أن الكثير من الطلاب المشاركين في هذا المعسكر سيكتسبون مهارات جديدة من خلال التدريب اليومي على أداء الأعمال الحياتية وورش العمل الخاصة بالابتكار وجلسات العصف الذهني، بالإضافة للرحلات التوعوية والتثقيفية للمعالم التاريخية والسياحية في دولة الإمارات.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن المعسكرات الصيفية تحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، للحركة الرياضية والشبابية في الإمارة، ومتابعة واهتمام وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حيث استقطب المعسكر الصيفي لعام 2018 أكثر من 250 طالباً وطالبة من الفئات العمرية 9 - 13 عاماً للاستفادة من 120 ساعة عمل خلال 20 يوماً.

قيم نبيلة

وأشار إلى أن المعسكر الصيفي «صيفك على كيفك» يهدف إلى توعية المشاركين بقيم الحب والولاء للوطن الغالي، وترسيخ الهوية الوطنية وتقديم جميع البرامج التي تعزز الانتماء للوطن من خلال حزمة من الخطط والبرامج، التي تهدف لاستثمار طاقاتهم بأسلوب يعكس الفائدة المرجوة منهم. وأضاف: يأتي المعسكر الصيفي ضمن أهداف ورؤى جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، بالتركيز على جذب أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية وخاصة فئة الشباب والأطفال للاستفادة من البرامج وورش العمل وجلسات العصف الذهني لاستغلال أوقات فراغهم على نحو إيجابي وتنمية مهاراتهم وتطويرها في العديد من الجوانب المختلفة.