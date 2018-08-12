سلطان الجابر: شبابنا أثبتوا قدرتهم على تحمل المسؤولية وإعلاء راية الوطن

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة "رئيس المجلس الوطني للإعلام " ان "القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أولت جيل الشباب جلّ اهتمامها، ومن خلال هذا الدعم، أثبت شبابنا قدرتهم على تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء الوطن وإعلاء رايته والدفاع عنه وحمايته.

وقال معاليه فى تصريح بمناسبة اليوم العالمي للشباب إن أبناء وبنات الإمارات يركزون اليوم على اكتساب العلم والمعرفة، والعمل في شتى الميادين والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا الحديثة للمساهمة في جهود التنمية والتطوير.

وأضاف "تعزيز مشاركة الشباب من خلال مجالس محلية على مستوى الدولة، ومنها مجلس الشباب الإعلامي، حقق ثماراً ملموسة من خلال المبادرات الوطنية التي تنظمها هذه المجالس مما جعلها مثالاً يحتذى به في خدمة الوطن والقيادة".



