تنفيذي أبوظبي يعتمد إجازة عيد الأضحى للدوائر والجهات المحلية

المصدر: وام

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة أسبوع للدوائر والجهات المحلية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 19 أغسطس الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 26 أغسطس 2018.

وكان مجلس الوزراء، قد وجه باعتماد إجازة عيد الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية لمدة أسبوع، اعتباراً من الأحد 19 أغسطس حتى الخميس 23 أغسطس، على أن يُستأنف الدوام الأحد 26 أغسطس 2018.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، مساء أمس، أن اليوم الأحد هو غرة ذي الحجة. وبهذا يكون الوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة 20 أغسطس الجاري، وعيد الأضحى الثلاثاء.