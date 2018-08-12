نورة الكعبي: الإمارات استثمرت بقدرات الشباب

المصدر: دبي - البيان

قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، إن يوم الشباب العالمي يمثل تكريماً واعترافاً أممياً بدور الشباب في صنع المستقبل، ويشكل دافعاً لتحقيق المزيد من الإنجازات وإحداث تغيير إيجابي ينعكس على تحسين حياة المجتمعات.

وتابعت معاليها في تصريح بمناسبة يوم الشباب العالمي: استثمرت دولة الإمارات منذ تأسيسها بقدرات الشباب، فأكسبتهم مهارات العصر، وأهلتهم لخدمة مجتمعهم ودولتهم، ومكنتهم من مفاصل العمل التنموي للإسهام في مسيرة التطور والازدهار، لأن الشباب قوة التغير، وصمام الأمان ومفتاح الأمل، والمجتمع لا يمكن أن يكون قوياً إلا بشبابه.