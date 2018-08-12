حصة بوحميد: شركاء أساسيون في التغيير

المصدر: دبي - البيان

أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، باحتفاء دول العالم بالشباب كونهم شركاء أساسيين في التغيير، وفرصة للتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجههم في كل أنحاء العالم.

وقالت معاليها في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للشباب: «بينما يحتفي العالم بالشباب في هذا اليوم، تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بهم كل يوم من خلال دعمهم وتمكينهم وضمان مشاركتهم الفاعلة في بناء وتنمية مجتمعهم، إضافة إلى الاستماع إلى آرائهم، وتعميق الثوابت والقيم والعادات المشتركة بينهم التي تسهم في رفع مستوى الوعي لديهم وترسيخ مفهوم المواطنة بكل أبعادها».

وأكدت بوحميد أن هذا التمكين نلمسه في مناحٍ عدة، كتعدد القيادات الشابة وإشراكهم في قيادة مسيرة الدولة وإطلاق مؤشر رفاهية وتنمية الشباب على مستوى الدولة الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.